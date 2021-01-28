سولاف درويش تدين أى تدخل فى الشأن الداخلى: احترموا سيادة مصر

وأضافت "درويش" فى بيان لها، أن مصر دولة ذات سيادة ولا تسمح بأى أحد أى من كان أن يتدخل فى شؤونها الداخلية، فالبعض يتخذ من ملف حقوق الإنسان مبررا للتدخل فى شؤون الدول لأغراض خبيثة والتأثير على قرارها والضغط عليها، لافتة إلى أن مصر ترفض الوصاية عليها من أى أحد.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ملتزمة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولا توجد انتهاكات ضد أى مواطن، لذا من المؤسف أن يعلن نواب من الكونجرس الأمريكى الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر.
وتابعت: يجب على الكونجرس الأمريكى مراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل فى شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن جميع محاولات الضغط على مصر بذريعة حقوق الإنسان ستبوء بالفشل بفضل تماسك الشعب المصرى.
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