هدية تذكارية من البابا تواضروس لمحافظ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، الهدية عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات قداسة البابا فى السنة الثامنة لجلوسه على كرسى القديس مارى مرقس.

ويتضمن الكتاب التذكارى فى بعض صفحاته، توثيقا للقاءات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع قداسة البابا تواضروس الثانى خلال زياراته للمدينة الساحلية.

ووجه المحافظ الشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، على الهدية التذكارية، مشيدا بالدور الذى تقوم به الكنائس فى إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأضاف الشريف، أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة، التى تربط كافة أبناء الشعب المصرى، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هى الأساس فى تحقيق السلام والاستقرار والأمان.

يذكر أن المحافظ تسلم الهدية التذكارية من نادر مرقس عضو المجلس الملى السكندرى، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثانى.