التعليم العالى: مصر تحقق قفزة فى الترتيب الدولى للنشر العلمى لعام 2020

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه فى إطار خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتشجيع النشر العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، وانعكاس ذلك على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، شهدت الجامعات والمراكز البحثية المصرية نموًا ملحوظًا فى النشر العلمى للعام 2020.





وأوضح مؤشر البحث العلمى الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS أنه خلال هذا العام قد تم نشر ما يقرب من 32 ألف بحث ولاتزال الأعداد فى زيادة حيث إنه من المتوقع استمرار زيادة الأبحاث المنشورة حتى شهر يونيو 2021.

وأشار الوزير إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بتحقيق طفرة فى مجال البحث العلمى إنطلاقًا من تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن مصر حققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوراً ملحوظاً فى مجال النشر العلمى، وحققت مصر قفزة فى الترتيب الدولى للنشر العلمى لتصبح ولأول مرة فى المركز 27 دولياً وبمعدل نمو قدره 25% وبتحسن خمسة مراكز دفعة واحدة عن الترتيب خلال عام 2019، وبهذا التحسن تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا يليها جنوب أفريقيا، كما تحتل المركز الثانى عربيًا بعد المملكة العربية السعودية "المركز 24".

وفيما يتعلق بجودة الأبحاث المنشورة أوضح مؤشر الاقتباس FWCI الصادر من قاعدة بيانات SCOPUS الدولية ارتفاع مؤشر الاقتباس من 1.17 فى عام 2019 إلى 1.3 فى 2020 وهو أعلى من المتوسط العالمى والذى يقدر بالواحد الصحيح.

يذكر أن الباحثين المصريين كانوا قد قاموا بنشر 68% من أبحاثهم العلمية فى أعلى 50% من قوائم المجلات العلمية من حيث الجودة.

وتابع أن هذا التحسن النوعى انعكس على تغيير قواعد الترقيات بالجامعات المراكز البحثية بتحديد ضوابط من شأنها الارتقاء بالنشر العلمى وجودة الأبحاث، فضلاً عن التركيز على النشر فى المحاور التى تحددها الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والمرتبطة بخطة الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين عبد الغفار أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تهتم بتحفيز النشر العلمى المميز، من خلال مكافآت للنشر العلمى وتكريم الجامعات والمراكز البحثية أبناءها ممن قاموا بالنشر فى الدوريات العلمية المتميزة.

وأشار إلى أن دور الجهات المانحة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، استطاعت من خلال تمويل المشروعات البحثية الخادمة لخطة الدولة زيادة النشر العلمى بمعدلات كبيرة بدءًا من 2018 بإجمالى 22 ألف بحث وصولاً الى 2020 بإجمالى 32 ألف بحث قابلين للزيادة.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولى فى الأبحاث المنشورة، أوضح: "نجد أن مصر قد قفزت إلى ما يقرب من 55% "17500 بحث" لعام 2020، مقارنة بنسبة 50.5% "13000 بحث" لعام 2019 بزيادة 4500 بحث وبجودة تتفوق على المتوسط العالمى، ويأتى هذا انعكاسًا لما تبذله الوزارة من دعم مبادرات التعاون الدولى ومشاركة مصر بأدوار أكثر فاعلية فى المنظمات العلمية الدولية".