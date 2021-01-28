مركز المعلومات ضمن أفضل 20 مركز فكر تفاعلا مع أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى المؤتمر الدولى لمراكز الفكر على مستوى العالم، والذى يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة فى أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من 750 خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين، بالإضافة إلى 450 منظمة دولية.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المركز وجميع الباحثين به، على ما تحقق، مشيدا بالجهود المبذولة فى الآونة الأخيرة من جميع الباحثين بالمركز، ومؤكدا تقديم المساندة الكاملة ليقوم المركز بدوره الرئيسى فى دعم متخذ القرار.

وضمت القائمة المعلن عنها مراكز فكر كبرى بدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهونج كونج، وبلجيكا، وهولندا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة.

واستهل جيم ماكين، مدير برنامج مراكز الفكر بجامعة بنسلفانيا، كلمته بالحديث عن أزمة كورونا، باعتبارها كاشفة للدور الحقيقى لمراكز الفكر فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أنه بدءا من أكتوبر 2020، بدأت مجموعات عمل بجامعة بنسلفانيا فى تلقى جهود مراكز الفكر على مدار عام 2020 فى مواجهة كورونا، وتقييمها وفقا لمعايير مختلفة، أهمها مدى تأثير مبادراتها فى التقليل من الآثار السلبية للأزمة، فضلا عن قدرتها على التنسيق مع متخذى القرار، للحد من الآثار السلبية للفيروس.

وانتهت أعمالها باختيار 20 مركز فكر أسهمت بجهود متميزة على مدار العام - أحدثت أثراً وتغييراً - سواء بإصدارات أو مواقع إلكترونية أو بأبحاث ذات صلة.

وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز ، خلال المؤتمر، إن اختيار مركز العلومات ضمن أفضل مراكز الفكر تأثيرا، يرسخ أسلوب عمل الحكومة المصرية الجديد فى إدارة ملفاتها الداخلية، واعتمادها على أفضل الأساليب العلمية ومنهجيات العمل الدقيقة والواضحة فى اتخاذ قراراتها.

كما تم الإشارة إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات الاستباقية للتعامل مع أزمة كورونا، بتشكيل لجان وزارية فى ملفات مختلفة، كان مركز المعلومات عضوا مشاركا فيها، مما سمح للمركز بالمشاركة فى ثلاث مبادرات رئيسية:

الأولى- إنشاء الموقع الإلكترونى Care.gov.eg الذى يقدم أحدث المستجدات المحلية والعالمية حول فيروس "كورونا" المستجد.

الثانية- التنسيق مع الوزارات المصرية المعنية وتدشين موقع "أهالينا" كمبادرة من الحكومة المصرية بشراكة مجتمعية؛ لدعم العمالة غير المنتظمة خلال أوقات الأزمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية، وحماية الأسر التى تضررت جراء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

الثالثة- قيام المركز بإصدار سلسلة من الإصدارات المتنوعة حول تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد سواء على الإقتصاد العالمى أو المحلى والقطاعات المختلفة.

تجدر الاشارة إلى أنه عقب انتهاء المؤتمر، تم الإعلان عن التصنيف الدولى لمراكز الفكر على مستوى العالم، ووفقا للكتاب الذى أعلنت عنه الجامعة ونتائج المؤتمر، فإن مركز معلومات مجلس الوزراء قد حقق النتائج التالية: