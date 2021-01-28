البابا تواضروس يزور كاتدرائية العاصمة الإدارية

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العاصمة الإدارية صباح اليوم ليتفقد كاتدرائية الميلاد والاعمال التي تم إنجازها بها خلال الفترة الماضية، والاستعدادات التي تحرى بها لعودة الصلوات والقداسات واحتفالات الأعياد خلال الفترة المقبلة.

رافق البابا تواضروس خلال زيارته الأنبا يوليوس، أسقف مصر القديمة والقس بولس حليم، المتحدث الرسمي الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها قداسته إلى كاتدرائية الميلاد بالعاصمة الإدارية منذ عامين تقريباً حيث صلى بها عبد الميلاد قبل الماضي.

كشفت مصادر كنسية أن هذه الزيارة جاءت للوقوف على استعدادات الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الادارية الرسامات التي سيقوم بها بابا الاسكندرية يومي السادس والسابع من شهر فبراير المقبل.

قالت المصادر إن البابا تواضروس الثاني سوف يقوم بوسامة أسقفاً جديداً على دير الأنبا بيشوي خلفاً للأنبا " صرابامون " المتنيح ، ورسامة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وتجليسه ليصبح أسقف ابرشية ، ورسامة أسقف جديد لدير أبو مقار خلفاً للمتنيح الأنبا " أبيفانيوس " الذي قتل في ٢٩ يوليو ٢٠١٨ م بالدير.

ونفت المصادر أن يكون من بين الرسامات التي ستجرى بيد البابا أية رسامات لأساقفة في ابرشيات المهجر.