مطار القاهرة: وصول وسفر 24 ألف راكب اليوم على متن 226 رحلة

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 226 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل على متنهم أكثر من 24 ألف راكب ما بين وصول وسفر، حيث يستقبل المطار 113 رحلة على متنها 10354 راكبا، في حين يغادر على مدار اليوم 114 رحلة على متنهم حوالى 14723 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.