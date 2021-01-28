"المصرية للاتصالات" تقتنص جائزة أسرع إنترنت أرضي في شمال أفريقيا

استطاعت الشركة المصرية للاتصالات "WE" أن تقتنص لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا عن الربعين الثالث والرابع لعام 2020 بمتوسط سرعات وصل إلى 32.66 ميجابايت في الثانية، وفقًا لما أعلنته شركة ®️Ookla الرائدة عالميًا في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، التي تستند إلى تحليل دقيق للاختبارات التي يجريها المستخدمون من خلال ®️Speedtest ، ويأتي حصول شبكة "WE" على هذه الجائزة ليؤكد حرص المصرية للاتصالات على دعم عملية التحول الرقمي في البلاد من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير وتحديث البنية التحتية.

وتعليقا على هذه الجائزة، قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "حصولنا على هذا اللقب يأتي تتويجًا لجهود كبيرة ومتواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات الإنترنت في مصر" مضيفًا "فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في ظل ظروف استثنائية وتحديات كبيرة واجهها العالم بسبب أزمة كورونا وما صاحبها من زيادة غير مسبوقة في الطلب على خدمات الإنترنت".

وكانت المصرية للاتصالات ضخت استثمارات كبيرة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN وكابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين، وساهمت هذه الجهود في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة من الأفراد والشركات عن طريق تمكين الشبكة من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات وتوفير أفضل سرعة للإنترنت الأرضي الثابت.