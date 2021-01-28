جورجينا تتصدر "جوجل" بعد القبض على رونالدو بسببها

جورجينا- ارشيفية

جورجينا تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء القبض على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعدما اخترق قوانين حظر التجوال الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا. عيد ميلاد جورجينا فتحت الشرطة الإيطالية، تحقيقا بشأن احتفال مهاجم يوفنتوس الإيطالى، بعيد ميلاد خطيبته الإسبانية جورجينا رودريجيز، في فال داوستا بمدينة كورمايور التي تقع في شمال إيطاليا، ليلة أمس الأربعاء، لاختراقهم قوانين حظر التجوال الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا. غاب النجم البرتغالي عن المشاركة في مباراة فريقه أمام سبال أمس الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ايطاليا، والتي فاز بها البيانكونيري برباعية نظيفة، حيث قرر أندريا بيرلو مدرب الفريق منحه قسطًا من الراحة في ظل ضغط المباريات هذا الموسم. جورجينا تثير الجدل على السوشيال ميديا أثارت عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريجيز، حبيبة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، حالة من الجدل الواسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نشرت جورجينا، صورة لها خلال احتفالها برأس السنة الجديدة 2021، لتلفت الأنظار لها من خلال ظهورها بـ قميص نوم وعليه "روب" مثير لونه أبيض مزين بالريش. يذكر أن، جورجينا رودريغيز هيرنانديز ‏هي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة إسبانية، استهلت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، وإستطاعت لفت الأنظار لها بشكل سريع.



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