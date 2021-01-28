مرثا محروس تدين التدخل فى شؤون مصر.. وتؤكد: لن نقف مقيدين أمام محاولات التشوية

أدانت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، كل ماتتعرض له مصر من تداخلات سافرة في شأنها الداخلي.

مرثا محروس تدين إصرار الكونجرس التدخل فى شؤون مصر

وقالت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:" أدين بشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكي، على التدخل فى الشأن الداخلي المصري و الادعاء أنهم أوصياء على حقوق الإنسان المصرى، بل وعمل تكتل للبحث فى هذا الملف، فهذا يعد تبجح سياسي.

مرثا محروس: مصر لديها مؤسسات تدافع عن مصالحها

وتابعت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:" الشعب المصري لديه برلمانه و مؤسساته القادرة على الدفاع عن مصالحه، ويجب على الكونجرس الأمريكي، أن يعلم أننا كنواب للشعب المصري لن نقف مقيدي اليد فى الدفاع عن مصالح مصر وشعبها، وسنتصدى لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه."

هذا وكانت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، قد عقدت عدة اجتماعات فى الآونة الأخيرة، لحبث سبل التصدي لادعاءات حقوق الإنسان التى تروجها بعض الكيانات والمؤسسات الموجهة، وكانت آخر تلك اللقاءات مع رئيس هيئة الاستعلامات، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان.

وكان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، قد أكد خلال البيان الذى ألقاه أمام مجلس النواب، أن مصر دولة مستقلة ولا تقبل أى تدخل فى شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن ادعاءات حقوق تستهدف تشويه السمعة بهدف تحقيق أهداف وأغراض سياسية.