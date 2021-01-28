عزة حسين: تطوير القرى ملف غاب طويلًا عن الدولة.. ويساهم فى رفع الاقتصاد المصري

قالت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، هو انطلاقة حقيقية ومساعى الرئيس لانهاء معاناة أهالينا فى القرى والنجوع، التى عانت كثيرا فى الأوقات السابقة من التهميش وعدم التطوير، مشيرة إلى أن مشروع تطوير القرى هو انجاز حقيقي للدولة لاتمام ملف غاب عن الدولة المصرية على مدار عقود.

عزة حسين: المواطن المصرى يشعر أنخ فى دائرة الأهتمام وأضافت عضو مجلس النواب، عزة حسين، فى تصريحات لـ ـتحيا مصر، إن المواطن المصري وأهالينا فى الريف والقري يشعرون الآن أنهم فى دائرة أهتمام الدولة والتطوير حق لكل مواطن فى المعيشة الكريمة وهو ما يسعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كل مبادراته ومشاريع قومية ووضعه للمواطن وتخفيف العبيء عنه فى اهتماماته لرفع المعاناة على المواطنين، وخاصة أهالينا فى القري والنجوع، مؤكدة على إنه لأول مره يشعر سكان القري بأنهم في دائره الأهتمام من قبل الدولة، وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن فى الحصول على خدمات عامة بجانب العامل الاقتصادي، الذي سيكون له تأثير إيجابى بعد الانتهاء من المشروع بكل مراحله. اقرأ أيضًا:مرثا محروس تدين التدخل فى شؤون مصر.. وتؤكد: لن نقف مقيدين أمام محاولات التشوية

يذكر أن مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

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