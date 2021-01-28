رسميا.. سموحة يضم مدافع الأهلي لمدة موسمين

أعلن فرج عامررئيس نادي سموحة إنتقال الظهير الأيسر للنادي الأهلي للفريق السكندري علي سبيل الإعارة لمدة موسمين بداية من الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي التعاقد مع اللاعب محمد شكري، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي معلقا " محمد شكري ظهير ايسر النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم معارا لنادي سموحة لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين)".

وكان البالغ من العمر 22 عامًا قد تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالأهلي تحت ولاية السويسري رينييه فايلر مدرب الفريق الأحمر السابق، لكن لم يحصل اللاعب علي فرصة كاملة للمشاركة من أجل تحديد مستوي اللاعب الطبيعي.

يأتي هذا في ظل وجود 3لاعبين داخل الأهلي قادرين علي لعب نفس المركز أمثال: محمود وحيد الذي يشارك بشكل قليل مع القلعة الحمراء، في ظل تألق التونسي علي معلول الذي يعد أحد أفضل لاعبي الأهلي في المواسم الماضيه، هذا بالإضافة لوجود أيمن أشرف والذي يشغل حاليا مركز المساك، لكن مركزه الأصلي هو الظهير الأيسر، لذا كان من الصعوبة حصول شكري علي فرصة في ظل وجود هذة الاسماء.

أعتاد سموحة علي جلب إعارات من النادي الأهلي، أمثال محمد عبدالمنعم مدافع الفريق السكندري، وأحمد عبدالقادر الذي تألق في أخر مباراة وأحرز هدف التعادل لسموحة.

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يحتل سموحة المركز الثامن من ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة جمعهم الفريق السكندري من 9 مبارايات خاضعها أنصار أحمد سامي، حقق الإنتصار في مباراتيين فقط، كان أخرهم مباراة المقاولون بهدفيين مقابل هدف وتلقى هزيمة في مباراة واحدة، بينما حقق التعادل في 6 مبارايات.

ويستعد سموحة لمواجهة الاسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، يستضيف ستاد الاسماعيلية المباراة بين الفريقيين يوم الثالث من فبراير القادم.

ويخشي سموحة من إفاقة للدروايش قد تكون بدايتها من المباراة القادمة في ظل تدعيم الدروايش بلاعبيين في مراكز مختلفة من شأنها أن تغير الأداء المتذبذب للدروايش في بطولة الدوري المصري.

يحتل الاسماعيلي المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط فقط، جمعهم الفريق من 8 مبارايات خاضعهم الدروايش فاز في مباراة واحدة فقط، وحقق التعادل في 3 مباريات، وتلقي الهزيمة في 4 مباريات.