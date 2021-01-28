الأهلي يدخل "الفقاعة الطبية" ويعلن خبر سار لجماهيره قبل السفر للمونديال

بدأ الفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي استعداداته النهائية قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

دخل الفريق اليوم معسكر مغلق استعدادا لدخول الفقاعة الطبية والتي تسير بها نظام بطولة مونديال العالم للأندية.

ونظام الفقاعة الطبية هةو نظام يطبق في مسابقات كرة القدم الآن للحد من إصابات كورونا داخل الفرق.

ويقوم نظام الفقاعة على أساس عدم خروج الفرق من معسكر الإقامة إلا لأداء التدريبات والمباريات، مع عدم الاختلاط بأي شخص من خارج بعثة الفريق.

وأعلن النادي الأهلي عن سلبية مسحة جميع أعضاء البعثة المتوجهة للدوحة، بما فيهم اللاعبين والجهاز الفني والإداري، والوفد الرسمي المرافق للبعثة.

وتضم البعثة كلا من محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.