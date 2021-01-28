اللجنة الثلاثية تصدر قرار مفاجيء بشأن الڤار

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر برئاسة أحمد مجاهد، اتفاق مع شركة ميديا برو الإسبانية المكلفة بتوفير معدات الVAR للاتحاد المصري، بمنحها مهلة ثلاثة أشهر لتحقيق متطلبات الاتحاد بشأن التقنية وتحسين خدمتها. كما طالب الاتحاد المصري بتعديل المواصفات التي حددها الاتحاد سابقا خلال المناقصة بهذا الشأن. يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثية اليوم، مكونة من أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية . وقررت الشركة الأسبانية تعيين مفوض مباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصؤري، كما كلف الاتحاد أحمد حسام عوض عضو اللجنة للتعامل مع إدارة الشركة. وقدمت الشركة اعتذارا للاتحاد عن أي خطأ نجم عن التقنية، وتعهدت الشركة بتقديم التقنية لمستوى يرضي المشجع المصري.

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