جامعة سوهاج: امتحانات الفصل الدراسى الأول 20 فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، اليوم الخميس، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى "2020 /2021" فى 20 فبراير المقبل بجميع كليات الجامعة.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الجامعة الذى عُقِد بمعهد تكنولوجيا المعلومات "iTi" بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، حيث أكد رئيس الجامعة ضرورة وضع خطة منظمة لأعمال الامتحانات من خلال المتابعة المستمرة من إدارة الجامعة وعمداء الكليات، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية بالجامعة.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور صفا محمود السيد، إنه سيتم البدء فى إعلان الجداول ونشرها إلكترونيًا على موقع الجامعة والكليات إلى جانب تجهيز بوابات التعقيم على المداخل الرئيسية بمقرى الجامعة القديم والجديد وتوفير الكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول لأداء الاختبارات وكذلك تجهيز اللجان وتطهيرها يوميا بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات مع ضمان التهوية الجيدة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخلها.

وأضاف أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب باللجان وتنظيم المقاعد بحيث يُراعَى تحقيق التباعد فيما بينهم مع التنبيه على ارتداء الكمامة الطبية بشكل إجبارى لجميع الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان.