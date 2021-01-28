نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي في المقال التالي

تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي.

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية ونظيرتها اليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصـرية (طابا) والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية، و

وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتى تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلًا على دعم الجهود الخاصة للإستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.