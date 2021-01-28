نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي عين شمس ينتهي من رصف 29 شارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، الانتهاء من رصف 11 شارع جانبي بالحي، وذلك في إطار الخدمة المقدمة للمواطنين على مدار اليوم.

وأوضح اللواء ماهر كامل رئيس حي عين شمس في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه تم رصف 3 شوارع رئيسية، بالإضافة إلى رصف وتبليط 18 حارة، وذلك ضمن الخطة المُعدة لرفع كفاءة الشوارع.

ولفت رئيس حي عين الشمس، إلى أن المرحلة التالية ستشمل 7 شوارع أخرى.

