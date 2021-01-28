هند جوزيف: 2021 كتابة تاريخ جديد للقرى المصرية

قالت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصريمشروع عظيم حيث انه يرفع من المستوى الاجتماعى والتعليمى والثقافى لأبناء الريف .



مجلس النواب ومشروع القري وتطويرها

واكدت عضو مجلس الشيوخ هند جوزيف فى تصريحات لـتحيا مصر ان المشروع سيهتم بالبنية التحتية والطرق والمدارس وقصور الثقافة ومراكز الشباب ومن جانب آخر هذا المشروع سيوفر فرص عمل للشباب فى الصعيد مءكدة على ان عام ٢٠٢١ كتابة تاريخ جديد للقرى المصريه.

يذكر ان مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها، ‪ومن ثم فإن تطوير القرى المصرية أصبح أولوية قصوى في عمل الحكومة، لذلك تقرر أن تكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، حيث ستبدأ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزا كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021/2022، و50 مركزا أخرى خلال العام المالي 2022/2023، وأخيرا 75 مركزا خلال العام المالي 2023/2024.

