سامح الشيمى: مشروع تطوير القرى يسعى لتغيير واقع حياة المواطنين

النائب سامح الشيمى يثمن توجيهات الرئيس

وثمن النائب سامح الشيمى، توجيهات الرئيس السيسي، بتنفيذ مشروع التطوير والذي يشمل عدد ١٥٠٠ قرية، في نطاق ٥٠ مركز ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أهمية المشروع في تغيير واقع حياة أهالي القري، والتأكيد على حقهم في حياة كريمة لأنهم الأحق بالتطوير، مشيرًا إلى أن أولويات القيادة السياسية دائما هي المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له من خلال تطوير البنية التحتية لهذه القرى والخدمات الأساسية لهم كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ورصف الطرق وغيرها للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، سامح الشيمى، على أن هذا المشروع سيساهم في خلق وتوفير فرص عمل للمقاوليين المحليين وتشجيع وتحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الاستفادة من الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المصانع المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.

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