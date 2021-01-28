سامح الشيمى: مشروع تطوير القرى يسعى لتغيير واقع حياة المواطنين

أكد النائب سامح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير القرى الأكثر أحتياجًا، يعد استكمالًا لإنجازات الدولة المصرية، التى تساعد على استقرار وتصاعد معدل تحسن الاقتصاد والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير الخدمات الأساسية له.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، سامح الشيمى، على أن هذا المشروع سيساهم في خلق وتوفير فرص عمل للمقاوليين المحليين وتشجيع وتحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الاستفادة من الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المصانع المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.
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الجدير بالذكر أن مشروع تطوير القرى المصرية، يستهدف تغيير وجه الريف المصري وتحسين معيشة أكثر من 58 مليون مصري بتكلفة تصل إلى 500 مليار جنيه ويعد مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، وهو المشروع الذي سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.
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