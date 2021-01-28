زوجة وائل الإبراشي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد شفاؤه من كورونا

أعلنت زوجة الاعلامي وائل الإبراشي، عن شفاء زوجها من فيروس كورونا بعد إجراء المسحة الخامسة، وذلك إثر إصابته بفترة طويلة ما أثار قلق العديد من جمهوره على منصات السوشيال ميديا.

رسالة زوجة وائل الإبراشي للجمهور

وجهت زوجة الإعلامي، وائل الإبراشي رسالة إلى جمهوره ومحبيه، عبر حسابها الرسمي، وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "اتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالي الذي أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامي وائل الابراشي، ومن كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة.. زوجة الإعلامي وائل الإبراشي".

آخر تطورات الحالة الصحية لـ وائل الابراشي

وكان وائل الإبراشي خضع أمس للمسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا بعد إصابته قبل أسابيع.

وجاءت نتيجة المسحة الخامسة سلبية، حيث تعافى وائل الإبراشي من الفيروس، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، ليستكمل مرحلة ما بعد الشفاء في منزله، فلا يزال يعاني فقط من بعض الالتهابات البسيطة، بينما استعادت الرئة نشاطها وأصبح التنفس طبيعيًا.

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أعلن "الإبراشي" إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوع مضى، ومن ثم تطور الأمر وتدهورت حالته الصحية ليدخل على إثرها العناية المركزة، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الزعر بين جمهوره على منصات السوشيال ميديا.

كما تلقى الاعلامي يوسف الحسني العديد من المكالمات الهاتفية بعدما تولى برنامج التاسعة بدلًا من "الإبراشي"، حيث تسائل من خلالها جمهور الاعلامي وائل الإبراشي عن حالته الصحية والتطورات التي طرأت عليها.

وعلى جانب آخر، لن تسلم حالة الاعلامي الشهير من الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية، والتي كانت من بينها وفاته التي تسببت في إثارة حالة من الزعر بين أهله وأصدقائه، حيث طالبوا مروجي الشائعات بالكف عن تلك الأنباء التي تزيد من قلقهم.