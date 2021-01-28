يهتم عدد كبير من الشباب بمعرفة تفاصيل العمل في شركة "أوبر"، خاصة ممن يبحثون عن فرص عمل أو مصدر أخر للدخل يساعد على سد احتياجاتهم اليومية ومواجهة ظروف الحياة، الأمر الذي يتسبب في زيادة معدلات البحث على الشركة.

وتسعى الشركة لتقديم خدمة مريحة لعملائها لذا تطرح عدد من الشروط الواجب توافرها لكل من يعمل لديها بجانب مواصفات خاصة لأنواع السيارات التي تعمل لديها، ونستعرض في السطور التالية أنواع السيارات المقبولة في اوبر 2021

دوج : dodge charger

شفرولية chevrolet caprice chevrolet impala ، chevrolet malibu

جيمس gmc terrain

ميستوبيشي mitsubishi montero

هوندا honda accord crosstour ، honda airwave ، honda crosstour ، honda freed ، honda spirior

فولفو volvo s60 ، volvo s80 ، volvo xc60

فورد : ford edge ، ford fusion ، ford mondeo ، ford taurus ، ford territory

نيسان :mazda 626 ، mazda mazda6 ، mazda mazdaspeed6 ، nissan altima ، nissan maxima ، nissan xterra

لينكون : lincoln mkc ، lincoln mkx

تويوتا : toyota aurion ، toyota avalon ، toyota camry ، toyota innova ، toyota urban cruiser

فلوكس واجن : volkswagen cc، volkswagen passat ، volkswagen touareg

هيونداي : hyundai azera ، hyundai centennial ، hyundai sonata ، hyundai i40، hyundai ix35

buick century

كيا : kia borrego ، kia cadenza ، kia k5 ، kia k7، kia optima ، kia quoris

سوبارو : subaru forester ، subaru legacy ، subaru outback

انفنتي : infiniti g sedan ، infiniti q30

مرسيدس : mercedes-benz c-class ، mercedes-benz cla-class ، mercedes-benz clk-class ، mercedes-benz cls-class ، mercedes-benz gle-class

جيب : jeep cherokee ،jeep grand cherokee

شيري : chrysler 200 ،chrysler 300

لكيزيس : lexus is

كيا : kia borrego ، kia cadenza ، kia k5 ، kia k7، kia optima ، kia quoris

سوبارو : subaru forester ، subaru legacy ، subaru outback

انفنتي : infiniti g sedan ، infiniti q30

مرسيدس : mercedes-benz c-class ، mercedes-benz cla-class ، mercedes-benz clk-class ، mercedes-benz cls-class ، mercedes-benz gle-class

جيب : jeep cherokee ،jeep grand cherokee

شيري : chrysler 200 ،chrysler 300

لكيزيس : lexus is

بي ام : bmw 3-series ، bmw x1 ، bmw x3

اودي : audi a3 ،audi a4

رينو : peugeot 508 ،renault koleos ،renault latitude ،renault megane، renault safrane ،renault talisman

بي واي دي : byd s6 ،byd s7 ،byd tang

جيلي : geely ec8 ،geely emgrand 8 ،geely emgrand ec8 ،geely emgrand x7 ،geely gc7 ،geely gc9 ،geely gx9

ام جي : mg 750 ،mg mg 7

فاو : faw besturn b50 ،faw besturn x80

شان جان : chang’an cs75

شروط العمل في أوبر

إذا كنت ترغب في العمل بشركة اوبر فيجب أن ينطبق عليك الشروط التالية:

لا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام

ان يكون حاصل هلى رخصة قيادة سارية

ان يتوفر رخصة سيارة سارية

ان يكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من اى سابقة او جنحة جنائية

ان يكون حاصل على مؤهل ويستطيع القراءة والكتابة