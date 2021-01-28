يهتم عدد كبير من الشباب بمعرفة تفاصيل العمل في شركة "أوبر"، خاصة ممن يبحثون عن فرص عمل أو مصدر أخر للدخل يساعد على سد احتياجاتهم اليومية ومواجهة ظروف الحياة، الأمر الذي يتسبب في زيادة معدلات البحث على الشركة.
وتسعى الشركة لتقديم خدمة مريحة لعملائها لذا تطرح عدد من الشروط الواجب توافرها لكل من يعمل لديها بجانب مواصفات خاصة لأنواع السيارات التي تعمل لديها، ونستعرض في السطور التالية أنواع السيارات المقبولة في اوبر 2021
دوج : dodge charger
شفرولية chevrolet caprice chevrolet impala ، chevrolet malibu
جيمس gmc terrain
ميستوبيشي mitsubishi montero
هوندا honda accord crosstour ، honda airwave ، honda crosstour ، honda freed ، honda spirior
فولفو volvo s60 ، volvo s80 ، volvo xc60
فورد : ford edge ، ford fusion ، ford mondeo ، ford taurus ، ford territory
نيسان :mazda 626 ، mazda mazda6 ، mazda mazdaspeed6 ، nissan altima ، nissan maxima ، nissan xterra
لينكون : lincoln mkc ، lincoln mkx
تويوتا : toyota aurion ، toyota avalon ، toyota camry ، toyota innova ، toyota urban cruiser
فلوكس واجن : volkswagen cc، volkswagen passat ، volkswagen touareg
هيونداي : hyundai azera ، hyundai centennial ، hyundai sonata ، hyundai i40، hyundai ix35
buick century
كيا : kia borrego ، kia cadenza ، kia k5 ، kia k7، kia optima ، kia quoris
سوبارو : subaru forester ، subaru legacy ، subaru outback
انفنتي : infiniti g sedan ، infiniti q30
مرسيدس : mercedes-benz c-class ، mercedes-benz cla-class ، mercedes-benz clk-class ، mercedes-benz cls-class ، mercedes-benz gle-class
جيب : jeep cherokee ،jeep grand cherokee
شيري : chrysler 200 ،chrysler 300
لكيزيس : lexus is
كيا : kia borrego ، kia cadenza ، kia k5 ، kia k7، kia optima ، kia quoris
سوبارو : subaru forester ، subaru legacy ، subaru outback
انفنتي : infiniti g sedan ، infiniti q30
مرسيدس : mercedes-benz c-class ، mercedes-benz cla-class ، mercedes-benz clk-class ، mercedes-benz cls-class ، mercedes-benz gle-class
جيب : jeep cherokee ،jeep grand cherokee
شيري : chrysler 200 ،chrysler 300
لكيزيس : lexus is
بي ام : bmw 3-series ، bmw x1 ، bmw x3
اودي : audi a3 ،audi a4
رينو : peugeot 508 ،renault koleos ،renault latitude ،renault megane، renault safrane ،renault talisman
بي واي دي : byd s6 ،byd s7 ،byd tang
جيلي : geely ec8 ،geely emgrand 8 ،geely emgrand ec8 ،geely emgrand x7 ،geely gc7 ،geely gc9 ،geely gx9
ام جي : mg 750 ،mg mg 7
فاو : faw besturn b50 ،faw besturn x80
شان جان : chang’an cs75
شروط العمل في أوبر
إذا كنت ترغب في العمل بشركة اوبر فيجب أن ينطبق عليك الشروط التالية:
لا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام
ان يكون حاصل هلى رخصة قيادة سارية
ان يتوفر رخصة سيارة سارية
ان يكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من اى سابقة او جنحة جنائية
ان يكون حاصل على مؤهل ويستطيع القراءة والكتابة
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