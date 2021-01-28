عمرو جمال عقب فوز الطلائع: موسيماني طلب ضمي وتم رفض الطلب.. وحلمي العودة للأهلي

قال عمرو جمال لاعب فريق نادي طلائع الجيش أن هدفه هو العودة للنادي الأهلي مرة أخري عقب مباراة اليوم التي جمعت الطلائع بالبنك الأهلي ضمن أحداث الجولة العاشرة.

وصرح عمرو جمال عقب المباراة" بدأنا الدوري بشكل غير موفق بسبب إصابات كورونا التي ضربت الفريق ووصلت لعدد 10 لاعبين، لكننا نعود للطريق الصحيح، الحمد الله، بعد أن قابلنا سوء توفيق كبير في البداية".

وتطرق للحديث عن عودته للأهلي مرة أخري" أنا أبن للنادي الأهلي، وهدفي الأساسي هو العودة من جديد للنادي الأهلي وكذلك منتخب مصر، ويعد الموسم الحالي مهم لي من أجل تحقيق حلمي".

وأضاف عمرو جمال" مباريات كأس مصر أثرت علينا ، ونمتلك مجموعة من اللاعبين الدوليين أمثال لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز ومنتخب أول وكذلك منتخب أولمبي، لقد قصرت نسبيا الموسم الماضي، وأحلم بالعودة من جديد لي وللفريق الذي تتحسن نتائجة ".

وتابع عمرو" أعرف موسيماني المدير الفني للأحمر، ولعبت ضده في جنوب أفريقيا، وحينما كنت لاعبا في بيدفيست، أراد موسيماني ضمي لكن النادي الجنوب إفريقي رفض"

أحرز عمرو جمال الهدف الثاني للطلائع في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في الدقيقة 74 بعدما نجح في قطع تمريرة قصيرة من المدافع محمد دبش للحارس محمود الزنفلي وقام بمرواغة الحارس قبل أن يسدد الكرة في المرمى الخالي، معلنا تأكييد إنتصار الطلائع بثنائية.

وحقق طلائع الجيش الفوز علي حساب البنك الأهلي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت أحداثها علي ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، سجل الهدف الأول للطلائع أحمد سمير من ضربة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة 46 قبل أنتهاء الشوط الأول، قبل أن يؤكد عمرو جمال الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

أرتقى طلائع الجيش للمركز العاشر من جدول الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط جمعهم من عشر مباريات، حقق الفوز في 3مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.

وتراجع البنك الأهلي للمركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم الفريق من 10 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة ، وتعادل في 5 مباريات، وتلقي 4 هزائم في مسيرة الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.