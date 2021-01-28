هيام فاروق: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وتعمل بتوازن فى كافة القطاعات

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير القرى المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد على أن الدولة المصرية تمشى بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتعمل بتوازن فى كافة القطاعات.

هيام فاروق: مشروع تطوير القرى يتماش مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، هيام فاروق، فى تصريحات لـ دوت الخليج، إن المشروع متماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية بخطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، من حيث رفع مستوى جودة الحيز العمراني الحالي ومراعاة البعد الاجتماعى، بتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص الاجتماعية، من تعليم وصحة وغيرها من خدمات أساسية.

وأضافت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يساعد على تقليص الفجوة الجغرافية فى جودة التعليم، وجودة الخدمات الصحية، ويعمل على مراعاة البعد البشرى، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكذلك البعد الاقتصادى من حيث توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، كما أن تصنيف مشروع تطوير القرى من المشروعات القومية، يسهل ويسرع من الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات ويعمل على تحسين جودة الحياة فى الريف المصرى.