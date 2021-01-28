مفاجآت في تشكيل الزمالك لموقعة مصر المقاصة

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام منافسه مصر المقاصة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية :- حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء - حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: طارق حامد - امام عاشور - أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - يوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقي. مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي اقرأ ايضًا.. خاص لـ دوت الخليج.. والد مصطفى محمد يضرب خالد الغندور بـ "بالقفا" ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدور الممتاز برصيد 20 نقطة، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات فاز في 6 مناسبات وتعادل في مواجهتين.

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