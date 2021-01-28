تستعد جماهير الأهلي لإستقبال بعثة الفريق الأحمر في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية كممثل عن القارة الإفريقية بعد إقتناص اللقب من الغريم التلقيدي الزمالك بالفوز بنتيجة هدفيين لهدف وحيد. وظهرت جماهير الأهلي وهي تحمل لافتات تشجيع للفريق الأحمر كنوع من الدعم، وكذلك أعلنت رابطة الأهلي في قطر إستعدادها لإطلاق أغنية للأهلي كنوع من الإستقبال المميز لنادي القرن الإفريقي، واتفقوا قيادات الرابطة بقيادة حسن عاشور ومحمد سمير مع الأمن القطري علي إيقاف الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي في مكان معين، من أجل تحفييز لاعبي الأهلي ومطالبة الفريق ببذل المزيد من الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة.

و كانت نتيجة قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة السويسرية، زيوريخ، قد أوقعت النادي الأهلي المصري ممثل أفريقيا مع نادي الدحيل القطري مستضيف البطولة في الدور الاول من بطولة كأس العالم للأندية 2021، علي أن يواجه الفريق الفائز من المباراة بايرن ميونخ الالماني بطل أوربا في نصف نهائي البطولة. وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم الرابع من فبراير القادم بمباراة بين تيجريس اونال المكسيكي بطل الكونكاكاف مع اولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، " المنتصر في هذة المباراة سيواجه بطل أمريكا الجنوبية في الدور النصف النهائي. وفي نفس اليوم يحل الأهلي ضيفا ثقيلا علي الدحيل القطري في المواجهة، التي سيواجه الفائز منها بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوربا لعام2020. يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعثة النادي الأهلي المتجهة لخوض منافسات كأس العالم علي الاراضي القطرية في نسختها التي تنطلق في الرابع من فبراير، ومن المقرر سفر البعثة لقطر غدا، الجمعة. وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، سلبية مسحة جميع اللاعبين المقرر لهم السفر لقطر. ويعد النادي الأهلي هو ثاني أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بواقع 6 مرات كان أفضل نتيجة حققها هو الحصول علي ميدالية برونزية، ويحلم موسيماني ولاعبيه تكرار الأمر في نسخة قطر 2021 علي غرار جيل جوزية والجيل الذهبي للفريق الأبيض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "بالقاضية ممكن".. جماهير الأهلي تستعد لإستقبال الفريق بشكل تاريخي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.