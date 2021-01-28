شركة WE تحصد جائزة أسرع إنترنت في شمال أفريقيا

استطاعت شركة المصرية للاتصالات WE أن تحصد جائزة أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت على مستوى شمال أفريقيا، وذلك عن الربعين الثالث والرابع لعام 2020.

يأتي ذلك بعدما وصلت سرعة الإنترنت بالشركة إلى 32.66 ميجابايت في الثانية، وفق ما ذكرت شركة "®Ookla" وهي شركة عالمية رائدة في مجال قياس سرعة الإنترنت وثباتها، والتي تستند على أبحاث يجريها المستخدمون من خلال "®Speedtest"

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: " حصولنا على هذا اللقب يأتي تتويجًا لجهود كبيرة ومتواصلة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى خدمات الإنترنت في مصر، فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في ظل ظروف استثنائية وتحديات كبيرة واجهها العالم بسبب أزمة كورونا وما صاحبها من زيادة غير مسبوقة في الطلب على خدمات الإنترنت".

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد طورت الكثير في الفترة الأخيرة من حيث الجودة وسرعة الانترنت وذلك بعد مشروع تغيير الأسلاك إلى ألياف ضوئية، والذي تسري فيه الشركة بجميع محافظات الجمهورية.