شركة WE تحصد جائزة أسرع إنترنت في شمال أفريقيا

استطاعت شركة المصرية للاتصالات WE أن تحصد جائزة أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت على مستوى شمال أفريقيا، وذلك عن الربعين الثالث والرابع لعام 2020.
يأتي ذلك بعدما وصلت سرعة الإنترنت بالشركة إلى 32.66 ميجابايت في الثانية، وفق ما ذكرت شركة "®Ookla" وهي شركة عالمية رائدة في مجال قياس سرعة الإنترنت وثباتها، والتي تستند على أبحاث يجريها المستخدمون من خلال "®Speedtest"
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد طورت الكثير في الفترة الأخيرة من حيث الجودة وسرعة الانترنت وذلك بعد مشروع تغيير الأسلاك إلى ألياف ضوئية، والذي تسري فيه الشركة بجميع محافظات الجمهورية.
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