سفيرة مصر لدى أستانة تلتقى نائب وزير الخارجية الكازاخى للشئون الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - التقت منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، مع نائب وزير الخارجية الكازاخى للشؤون الاقتصادية Almas Aidarov، وبرفقته المدير بالإنابة للشركة الوطنية الكازاخية للاستثمار، حيث أعرب نائب الوزير عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة التى تجمع مصر وكازاخستان، وأهمية العمل على توطيدها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.





من جهتها، أكدت السفيرة منال الشناوى على الروابط التاريخية، وعمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، مؤكدةً اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال الدفع بحجم التبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات المشتركة، موضحةً المزايا النسبية للعديد من المنتجات المصرية كالأثاث والمنسوجات والفواكه والخضروات للنفاذ إلى الأسواق الكازاخية، فضلاً عن الفرص العديدة للإستثمار المشترك خاصة فى مجال الدواء والتعدين، وفرص الاستثمار الكازاخى المباشر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أثنت السفيرة على التعاون السياحى بين البلدين، مؤكدة التطلع لإثراء هذا التعاون بشكل مستمر.

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