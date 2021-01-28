المحكمة تلغى عقاب أستاذ علم الحيوان لعدم التحقيق معه

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، وأكدت المحكمة أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادى الجديد، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالجامعة التى يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدمت بالموافقة على النقل واستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل.
ولم يثبت من الأوراق لدى المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراؤه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل مؤقتا.
وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما فى حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذى يمكن أن يُشكله وجود الطاعن فى العمل على مقتضيات سير التحقيق الجارى بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل، ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.
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