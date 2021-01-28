فيديو.. مصر تواصل عطاءها ودعمها للبنان بـ 3 طائرات مساعدات

وجهزت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة، وجامعة الدول العربية، ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز C130 محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان، لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة، لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وأقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت،يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى ، حيث كان فى استقبالهم عدد من المسئولين، بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعباً وجيشا.
وفى سياق متصل، تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المستشفى العسكرى الميدانى المصرى بلبنان، كما أكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبنانى الشقيق.
وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانب لبنان فى أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.
تأتى تلك المساعدات تعبيراً عن دور مصر المحورى والهام تجاه أشقائها من الدول العربية فى مواجهة الأزمات والتحديات.
وقال الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، إن المساعدات التى قدمتها مصر اليوم إلى لبنان، تأتى ضمن سلسلة من العطاءات والدعم المستمر من "الشقيقة مصر".
وثمن حسن الجهد الاستثنائى المصرى فى دعم لبنان فى مختلف المناحى الطبية والعلاجية، لاسيما على صعيد المستشفى المصرى القائم فى العاصمة بيروت منذ عام 2006 وحتى الآن، والذى يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لجميع من يتواجدون على الأراضى اللبنانية.
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