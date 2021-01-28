قال الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، إن منتجات النحل تستخدم فى العلاج من أمراض مختلفة ، فكل مايخرج من بطون النحل يستخدم فى العلاج ، ويكون علاجا طبيعيا ليس له أضرار جانبيه .
وأضاف "عمر" خلال تصريحات لــ "دوت الخليج " ، أن عسل النحل ومنتجاته مثل سم النحل وغيرها يعالج العديد من الأمراض من أهمها :" التهاب المفاصل ، و الأورام السرطانية ، والعصب الخامس والسابع ، الغدد ، والقزاحية والقرانية فى العين ، وعلاج الأمراض الجلدية وصناعة الأدوية الطبية " ، كما يقوى المناعة لدى الإنسان من نزلات البرد .
ونوه " استاذ النحل بوزارة الزراعة " إلي أنه يتوقع أن تثبت فاعلية الأبحاث فى سم النحل وقرصاته فى العلاج من فيروس كورونا ، مضيفا أن جرام سم النحل البودر بــ 500 جنيه لذا فإن أرباح المشروع كبيرة.
وأوضح أن العسل يدخل فى صناعة العقاقير الطبية ، مؤكدا أن كل منتجات النحل تستخدم ضد فيروس كورونا .
ناشد الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، جميع الشباب غير العاملين بالبدء فى مشروع تربية النحل ، موضحا أن يمكن أن يبدأ بـ 10 او 5 خلايا من النحل ، حيث يمكن البدء بـ 10000 جنيه كمبلغ مبدئي للبدء بالمشروع.
وأضاف "عمر" ، أن تكلفة الخلية تصل إلي 1000 جنيه بمستلزماتها ، موضحا أنه يمكن استرداد المبلغ والتربح فى دورة أو د أى خلال 6 شهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استخدامه فى مداواة الأورام السرطانية.. هل تعالج لسعات النحل من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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