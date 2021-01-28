انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية.. كتل سحابية ضخمة غرب البلاد الآن وأمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات وحالة طقس الجمعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعات القادمة نتيجة تكون كتل سحابية وصفتها بالضخمة غربي البلاد الآن، عند مطروح والسلوم، وذلك وفق آخر إصدارات الأقمار الصناعية.

الأرصاد الجوية تحذر من كتل سحابية ضخمة وأمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية أشارت أيضاً إلى تكون السحب على شمال الدلتا والإسكندرية، وسوف يصاحبها سقوط أمطار، وقد سقطت بالفعل أمطار صباح اليوم، وخلال الساعات القادمة سوف تتقدم كتل هوائية أقصى البلاد وسيصاحبها أمطار غزيرة، كما تتأثر البلاد بمنخفض سطحي بالبحر المتوسط.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن أماكن تساقط الأمطار غداً الجمعة سوف تكون على النحو التالي:

أمطار غزيرة ومتوسطة على السلوم والإسكندرية ومطروح وبور سعيد ودمياط والعريش ورفح والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية.

أمطار متوسطة على الشرقية والمنوفية.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناه وعلى فترات متقطعة.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

اضطراب حركة تالبحر المتوسط والبحر الأحمر وارتفاع الأمواج إل ثلاثة أمتار.

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وقالت هيئة الأرصاد أنه بدايةً من الأحد سوف تشهد البلاد حالة استقرار في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة، مع عودة الأمطار مرة أخرى يوم الأربعاء القادم.