مروة محمد.. من أضواء النجومية إلى الأزقة والأرصفة في الشوارع

مروة محمد- ارشيفية
مروة محمد تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها على إحدى الأرصفة مشردة بعد وفاة والديها، حيث عُرفت بحيويتها ومرحها الدائم، وبوجهها البشوش وابتسامتها العريضة، حيث ظهرت على شاشة التليفزيون في العديد من الأدوار منها مسلسل عائلة الحاج متولي.
مروة محمد
لن يبقى الحال كما هو عليه، حيث شاء القدر لتتحول حياه الفتاة التي دخلت عالم الفن صغيرة إلى مصير مجهول بعد وفاة والديها منذ أكثر من 5 سنوات.
عُرفت مروة محمد التي تبلغ من العمر 40 عامًا بحيويتها ومرحها الدائم، فترعرت الفتاه في قرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحفاظة البحيرة، ليدور الزمن ويفرض عليها العيش بين الشوارع، تفترش الأرصفة ولا تعود إلى منزلها، وفي كل مرة يحاول شقيقها الأكبر إعادتها، تفر مجددًا.
معاناة مروة محمد
تعاني مروة من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات عقب رحيل والديها، حسبما يؤكد شقيقها ساهر محمد: "كانت جميلة ومحبوبة ولديها وعيا كبيرا، تزور كل جيرانها في القرية وقد عملت كومبارس في أكتر من مسلسل لكن فجأة مبقتش مركزة وبتسرح ودماغها شاردة، وبقيت تحب تنزل تقعد في الشوارع وبعدما كانت اجتماعية بقيت منعزلة وتحب قعدة الأرصفة".
وتابع شقيقها ساهر محمد حديثه قائلًا: "للأسف بسيب أختي لوحدها في البلد وبانزل أدور على شغل في القاهرة، وحالتنا المادية صعبة وبارجع بعد اسبوع أو أسبوعين ألاقيها سابت البيت وباروح أجيبها من الشوارع وأفضل ألف عليها ومعرفش إيه اللي صابها.. كانت ورد مفتحة دي شكل عين وصابتها لأنها كانت جميلة جداً".
وأوضح شقيقها إلى أي مدى تبدلت سلوكيات "مروة" وأصبحت تميل إلى العنف إلى جانب الوحدة، قائلًا: "بقيت تشتم الناس والعيال الصغيرة في الشارع وتمشي تقعد على الرصيف وتشرب سجاير واللي يكلمها تصرخ في وشه..بنقول يمكن اللي حصلها ده من صدمتها وزعلها على أبوها وأمها لما ماتوا وسابوها".
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