محدث لحظة بلحظة..نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري المصري

يسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة حريرية من فرجاني ساسي، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي الزمالك. يسعي الزمالك للإنقضاض علي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز وإستغلال تعثر منافسه التقليدي ومتصدر الترتيب الحالي، الأهلي، برصيد 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يحل الزمالك في المركز الثاني من الجدول برصيد 20 نقطة قبل إنطلاق مباراة اليوم. وأعلن البرتغالي " جايمي باتشيكو" المدير الفني للزمالك التشكيلة التي ستخوض مباراة اليوم علي ملعب بتروسبورت وجاءت التشكيلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: طارق حامد - امام عاشور - أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي . خط الهجوم: يوسف أوباما - أشرف بن شرقي. بينما جاءت تشكيلة المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمد كوكو. الدفاع: عصام صبحي - أسامة العزب -عاصم سعيد - محمد دسوقي. خط الوسط: خالد أوتشو - هشام محمد - مفتاح طقطق - شميلس بيكلي. الهجوم: مروان حمدي - باولن فوافي.

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