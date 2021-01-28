قبل صدام توتنهام وليفربول .. كلوب عقدة "نبرة وان" الأزلي

تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان إلى ستاد ملعب توتنهام هوتسبير، بين صاحب الأرض والجمهور توتنهام ونادي ليفربول الذي يضم رفقة صفوف الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم في قمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة العشرين.

وهذه المواجهة تحمل طابع خاص ولعل أبرزها الصدام المنتظر من جوزيه مورينيو ويورجن كلوب اللذان يعدان من أفضل المدربين في العالم خلال العقد الماضي، ومن الاكثر إثارة للجدل أيضاً.

ويدخل المدرب الألماني يورجن كلوب متسلحا بالقوة والأفضلية مطلقة على جوزيه مورينيو في المواجهات المباشرة التي جمعتهما في العديد من الفرق، وهذا ما يجعل ليفربول مرشحاً للفوز في مباراة اليوم رغم الحالة الصعبة التي يمر بها على صعيدي النتائج والأداء.

وتواجه مورينيو ضد كلوب في 12 مباراة خلال مسيرتهما الاحترافية، ويتفوق المدرب الألماني بشكل ساحق، حيث حقق 6 انتصارات، بينما تلقى هزيمتين فقط، وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل

وكانت أولى مواجهات كلوب ضد مورينيو في دوري أبطال أوروبا عندما كان الاول مدرباً لبوروسيا دورتموند والثاني يشرف على تدريب ريال مدريد، ورغم فارق الإمكانيات بين الفريقين، إلا أن كلوب انتصر بمباراتين وتلقى هزيمة وحيدة، وأقصى السبيشل ون من نصف نهائي البطولة موسم 2012-2013.

وبعد انتقال كلوب إلى ليفربول، تواجه ضد مورينيو في 8 مناسبات، واحدة كان فيها المدرب البرتغال مدرباً لتشيلسي، و5 مباريات مدرباً لمانشستر يونايتد، ومباراتين مع توتنهام، وحقق كلوب الانتصار في 4 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة وانتهت 3 مباريات بالتعادل.