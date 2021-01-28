عاجل.. استبعاد لاعب من مباراة الزمالك والمقاصة قبل إنطلاقها بدقائق

أعلن نادي مصر المقاصة عن استبعاد هشام محمد لاعب وسط الفريق بعد تعرضه للإصابة أثناء عمليات إحماء ما قبل المباراة، ليشارك مصطفى شبيطة بديلا له بالتشكيل الأساسي للفريق. ويدخل مصر المقاصة المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: محمد كوكو. الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي. خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي. الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي. بينما يدخل الزمالك بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء - حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: طارق حامد - امام عاشور - أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - يوسف أوباما. خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

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