زوجة تستغيث بـ السيسي لتطبيق القانون بعد منعها من رؤية طفلها "فيديو"

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو قصير لإستغاثة السيدة التي تدعى شيماء عبد الحميد احمد بدران القاطنة في إحدى القرى بمحافظة الدقهلية.

شيماء تستغيث بـ رئيس الجمهورية

ناشدت "شيماء" الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهات المعنية، بالتدخل لحل مشكلتها التي عاشت داخلها على مدار عامين، وحتى اللحظات الراهنة لتظل تعاني من الألم بعدما غادرت بيتها غاضبة من زوجها، ولكنها لن تكن تعلم أن بفعلتها تلك أصبحت وحيدة ليحكم عليها زوجها بعدم رؤية نجلها مرة أخرى.

سردت السيدة تفاصيل المعاناه التي تعيشها وسعيها الدائم والمستمر كي تلقي نظرة على طفلها الصغير الذي بحاجة لها، قائلة: "غضبانة بقالي سنتين عند أهلي مش عارفة أشوف ابني بعد ما زوجي وأهله خدوه مني".

وتابعت شيماء حكايتها، قائلة: "القانون كله بيتنفذ على الناس كلها إلا انا علشان حمايا شغال امين شرطة في مركز بني عبيد وانا مش عارفة أعمل حاجة عايزة اي مسؤول يشوفلي حل.. قانون اية اللي يحرم ام من ابنها".

تهديدات زوج شيماء

وأضافت: "بيقولولي مش هتخديه ومش هتشوفيه مش راضي يستجيب لاي حاجة ولا اي حل بقالي سنتيتن ولا متجوزة ولا مطلقة معايا احكام مش عارفة انقذها".

حاولت تلك السيدة التي لا حول لها ولا قوة أن ترضي زوجها لتصل معه إلى حل يرضي جميع الأطراف إلا أنه بات متعنتًا رافضًا حل الوضع الذي لن تجد له الزوجة أي مخرج بسبب العوائق التي وضعت أمامها، لتلجأ إلى القانون ليكون أخر أملها.