اكتشاف إصابات جديدة بسلالة بريطانيا وجنوب إفريقيا في النمسا وأمريكا

كشف وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير عن تسجيل 149 حالة من فيروس كورونا المتحور، المعروف بـ "السلالة البريطانية" (B.1.1.7)، فضلًا عن ثلاثة حالات من فيروس كورونا المتحور المعروفة بـ "سلالة جنوب إفريقيا" ("B.1.351")، وذلك بمختلف جميع الولايات في النمسا.

إسرائيل تعلن أخر احصائيات كورونا وتؤكد على فعالية لقاح فايزر

إجمالي طفرات الفيروس في النمسا وصلت إلى 152

وأعلن أنشوبير في تصريحات صحفية اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، أن أنواع الفيروسات الخطيرة وصلت إلى البلاد "النمسا"، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى المزيد من البحوث لتقييم الموقف وتحديد اتجاهات ووتيرة انتشار العدوى.

وأشار وزير الصحة النمساوي، أن إجمالي طفرات الفيروس في النمسا وصلت إلى 152 حالة من إجمالي الحالات النشطة بالفيروس فى البلاد والتي بلغت 14 ألف و800 حالة.

ولفت الوزير إلى استمرار زيادة عدد الفحوصات اليومية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فضلًا عن الانتهاء من خطط مكثفة لتطعيم كبار السن والفئات الخطر ضد فيروس كورونا فى الشهر المقبل.

بالرغم من تفشي كورونا بها..صحيفة بريطانيا ترشح مصر كوجهة سياحية يجب زيارتها

اكتشاف إصابات بسلالة كورونا المتحورة "جنوب أفريقيا" بأمريكا

وفي نفس السياق أعلنت وسائل إعلام عالمية عن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا المتحورة "جنوب أفريقيا"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 152 ألف إصابة، إضافة إلى 3 آلاف و943 حالة وفاة.

429 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

فيما تم تسجيل 152 ألفا و 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى أكثر من 25.5 مليون إصابة، وأكثر من 429 ألف وفاة، وجاء ذلك وفق لبيانات الجامعة، في الولايات المتحدة، خلال آخر 24 ساعة الماضية.