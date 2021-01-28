جدة - نرمين السيد - تابع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال نقل مأخذ محطة مياه "الكيلو 40" من موقعه الحالى على ترعة دليل مريوط إلى ترعة النوبارية مباشرة، بمسافة قدرها 14 كيلومتر، لتحسين نوعية المياه الخام التى تستقبلها المحطة.





وأكد أن الشركة لا تدخر جهدًا فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وأشار إلى منظومة ضبط الجودة بالشركة والتى تشمل: "وجود معمل بكل محطة لإنتاج وتنقية المياه، والمعمل المركزى لمراقبة جودة المياه المنتجة على مستوى المحافظة"، بالإضافة إلى المعمل المرجعى لمياه الشرب التابع للشركة القابضة والذى يراقب جودة المياه على مستوى الجمهورية. كما تفقد رئيس شركة مياه الإسكندرية، أعمال استكمال مد خطوط نقل المياه العكرة للمحطة بأقطار 1600 مم، والبالغ عددها 3 خطوط، بطول 14 كيلومتر للخط الواحد. وباشر أعمال إحلال وتجديد عداية قطر 1000مم المارة أعلى مصرف "تعمير الصحارى" بمنطقة البتروكيماويات، لزيادة ضغوط المياه للمنطقة الصناعية بالبتروكيماويات، وسيدبك، وبشاير الخير 6، 7، 8 وزيادة الدعامات لها. ووجه المهندس أحمد جابر، الشكر لجميع العاملين القائمين على عملية الإحلال والتجديد، ورافقه خلال الجولة رئيس قطاع انتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، والمستشار الفنى للشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رئيس مياه الإسكندرية يتفقد أعمال نقل مأخذ محطة مياه الكيلو 40 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.