إيبارشية بورسعيد تختتم فعاليات لقاء خادمات الحضانات عبر Zoom

جدة - نرمين السيد - اختتمت إيبارشية ببورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها لخادمات الحضانات بالإيبارشية، على مدار 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى 26-1-2021 حتى اليوم، وذلك عبر تطبيق "Zoom".





وعقدت الدورة التدريبية، تحت رعاية الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وبالتعاون مع مركز البابا كيرلس بالطاحونة بمصر القديمة. وقام بالتدريب مجموعة متخصصة من الخدام، واشتملت على دورات تدريبية ومحاضرات دارت حول: "الصفات المميزة فى شخصية خادمة الحضانة وكيفية إدارتها لفصل الحضانة، وكيف أكتشف قدرتى وكيفية التفكير الإيجابى، وأوجه الاختلاف بين «بطء التعلم، صعوبات التعلم، التأخر الدراسى»، وأثر النمط الفوضوى على الأطفال والنمط الديموقراطى، والمشكلات السلوكية وأسبابها وطرق علاجها، والتعلم باللعب". ويأتى هذا فى إطار الاهتمام الشديد من إدارة حضانات كنائس إيبارشية بورسعيد، وحرصها على مستقبل الأطفال، وتطوير أساليب التعلم وتنمية مهارات الخادمات.

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