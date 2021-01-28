الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل المرشحين للعمل بالمكاتب التجارية بالخارج

جدة - نرمين السيد - احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأربعاء، بانتهاء تدريب 29 وزيرا مفوضا ومستشار تجارى قوام المجموعة الأولى من برنامج تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالمكاتب التجارية بالخارج، والذى استمر لمدة 14 يوم تدريبى منذ 10 يناير الماضى.





ورحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بوكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى، والدكتور أحمد مغاورى شحاته، وأعربت عن مدى سعادتها بتواجده فى صرح الأكاديمية، وهنأت المتدربين على انتهاء البرنامج، وأضافت أن الأكاديمية على استعداد بتقديم كل أوجه الدعم سواء فى صورة استشارات أو برامج تدريبية أخرى لجميع خريجيها، وتمنت لهم كل التوفيق فى خطواتهم المقبلة.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد مغاورى الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية ولمديرها التنفيذى ولجميع العاملين بها؛ وذلك لما لاقاه أثناء الإعداد لهذا البرنامج من احترافية شديدة فى العمل، وتعاون وشغف لتحقيق دور الأكاديمية فى إعادة تكوين الكوادر المصرية لتقوم بعملها لخدمة الدولة فى كل المناحِ والمجالات، كما قام بتقديم درع التمثيل التجارى إلى الدكتورة رشا راغب نيابةً عن المجموعة المتدربة.

ومن جانبه، صرح مغاورى أن هذا البرنامج التدريبى مهم ومفيد جدًا ويقدم أبعاد أخرى مكملة لطبيعة العمل الفنية التى يقوم بها عضو سلك التمثيل التجارى، وأكد أنه تم رسم خطة تدريب تتناسب مع درجات المتدربين كونهم من القيادات العليا فى التمثيل التجارى من الوزراء المفوضين والمستشارين؛ فقد تم تصميمه ليشمل فن التعامل مع الإعلام والتخطيط الاستراتيجى وفن القيادة وفنون ومهارات بناء فريق العمل، كما تضمن التدريب حلقات نقاشية مهمة مع المراكز البحثية لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية مثل الاقتصاد الرقمى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والحروب والنزاعات التجارية الموجودة في العالم والاتجاهات الجديدة في الثروة الصناعية الرابعة وكل ما هو مستجد على الساحة الدولية ويؤثر على النشاط الاقتصادى العالمى؛ ومن ثم يؤثر على انخراط مصر وتواجدها في موضع قيم فى خريطة الاقتصاد العالمى بكل محاوره.

وعلى صعيدٍ آخر قال مغاورى: "التكامل مع كل المدربين كان تكاملًا يبعث على الرغبة في تكرار مثل هذا التدريب، وأعطى فرصة لهؤلاء القيادات والقامات بالالتقاء وإعادة اكتشاف بعضهم البعض على مدار 14 يوما وبالتحدث فى شؤون استراتيجية تخص نهضة وتطوير المؤسسة، بالإضافة إلى البعد الشخصى الذى قرب المتدربين على المستوى الإنسانى؛ فالعلاقات الشخصية التى بها جانب إيجابى تجعل السلوك المؤسسى يتطور بشكل إيجابى"، وأضاف: "نستطيع أن نعتبر أنفسنا أدوات في يد الدولة لتحقيق الطموح الذى أعلن عنه الرئيس عندما قال بأنه يتمنى أن تتخطى وأن تصل حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، نتمنى أن نكون فاعلين في هذا الاتجاه وأن نشارك ونساهم بقوة فى تحقيق هذا الطموح الذي ترقى له مصر".

وأكد على أن دور الأكاديمية الوطنية قوى وخطير، وقال: "الأكاديمية الوطنية ولدت عملاقة وأسعدنى أنه تم اختيارى لأكون محاضرًا للزملاء الموفدين للعمل بالخارج فى المكاتب الثقافية، فجميعنا نعمل لتحقيق هدف واحد، فكان لابد من وجود منصة مشتركة تقربنا لفهم طبيعة أعمالنا وتحقق ذلك من خلال الأكاديمية".

بينما أشارت الدكتورة مها زكريا، المستشار التجارى بالتمثيل التجارى ونائب مدير إدارة الأمريكتين، وهى أحد متدربى البرنامج، أن محتوى البرنامج ثرى ومتنوع ومهم لعمل الممثل التجارى؛ لأنه تناول عدد من الموضوعات المهمة مثل محور الأمن القومى الذي تناول التطورات التي حدثت على الساحة العالمية، ومحور تكنولوجيا المعلومات؛ للتعرف على التطورات الكبيرة التى حدثت بها وبالبرمجيات وكيفية تأمين العمل والمعلومات والأنفس والأسر، وأيضًا كيفية التعامل الأمثل مع وسائل الإعلام وأسلوب العرض في المؤتمرات والمنتديات، وكذلك موضوعات أكاديمية يمكن تطبيقها في العمل بالمكاتب الخارجية مثل القيادة الفعالة وتكوين فرق العمل والموارد البشرية والذكاء الاجتماعى، وجوانب أخرى وثيقة الصلة بطبيعة العمل مثل الاقتصاد المصرى وتطورات النظام العالمى وتأثيرات فيروس كورونا، كما أشادت بتميز المحاضرين وأكدت أن البرنامج التدريبي سيكون له تأثير على العمل بالإيجاب.





عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.