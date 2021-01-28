"العربية للتصنيع" تبدأ خطوات توطين صناعة سيارات الغاز.. اعرف التفاصيل

وعرض الجانبان التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة.
أكد الفريق عبد المنعم التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر ، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .
وشدد "التراس" على أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة ، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المناخ في مصر جاذب بكافة الاستثمارات العالمية، مشيرا الى أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية.
من جانبه أكد الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع, ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.
وأشار الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية إلى أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة .
وفي هذا الصدد وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولين للتعاون مع شركة القلعة للاستشارات المالية ، وشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية، وشركة طاقة عربية، حيث أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .
وشدد "التراس" علي أهمية التعاون مع شركة القلعة والتي تقوم بدور استثمار وطني جاد في العديد من المشروعات الهامة في مجالات متعددة، مشيدا بالتعاون مع شركة "أسيك" والتي تعد من كبري الشركات العاملة في مجال تصنيع المعدات وتمتلك خبرات في مجال تصنيع أوعية الضغط وتصنيع وتركيب معدات المصانع.
وأوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع خزانات ومجموعات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال إنشاء خط تصنيع اسطوانات الغاز الطبيعي اللازمة للاستخدام في السيارات ومركبات النقل الثقيل التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود.
وأشار الى أنه اتفق على توطين تكنولوجيا إنتاج وتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المستخدمة في المركبات بكافة أنواعها، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل علي خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بالكامل في مصر بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وفي سياق متصل، أكد "التراس" علي أهمية التعاون مع شركة طاقة عربية، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال توزيع الطاقة بأنواعها المختلفة وتسويق المنتجات البترولية.
وأوضح "التراس" أنه اتفق على التعاون لإنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بمشتملاتها وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه، وذلك عن طريق شركة ماستر جاس، التي تمتلكها شركة طاقة عربية ،وتتميز بشبكة متكاملة من محطات تموين ومراكز تحويل المركبات.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا توريد وتركيب المعدات الخاصة بنشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط ،فضلا عن أعمال صيانة المعدات وإدارة وتشغيل المحطات وتوريد قطع الغيار وتجهيز مراكز لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
من جانبه، أشاد الدكتور "أحمد محمد حسنين هيكل " رئيس مجلس إدارة شركة القلعة بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع خزانات الغاز الطبيعي ، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كافة الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي.
بدوره أشاد المهندس "حازم محمد نور " العضو المنتدب لشركة أسيك بدور العربية للتصنيع وخبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.
كما أعرب المهندس "خالد عبد الحميد أبو بكر" رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030, مؤكدا أن شركة "طاقة عربية " تقدم كافة خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.
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