فى طوره الأخير..أبحاث تثبت أن لسعات النحل تشفى من كورونا..تفاصيل

قال المهندس فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب ، إن منتجات عسل النحل طبقا لمنظمة الصحة العالمية ترفع مناعة الإنسان سواء من سم النحل أو حبوب اللقاح أو منتجات خلية النحل مما يساعد على الحماية من فيروس كورونا .
وأشار " البحيرى " خلال تصريحات ل"دوت الخليج "، إلي أن هناك أبحاثا سارية على الشفاء من فيروس كورونا من قرصات النحل ، موضحا أن تلك الأبحاث فى الطور النهائي .
وأضاف أننا نحترم التخصصات ولانستطيع التصريح بأى شئ حتى يتم إقرار مدى إفادة سم النحل للتعافى من فيروس كورونا .
وأوضح " رئيس اتحاد النحالين العرب" أن مشروع تربية النحل مربح جدا للشباب وأهم مايميزه أن رأس المال يعود إلي مالك المشروع خلال 6 شهور بشرط التدريب الجيد للشباب.
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