جدة - نرمين السيد - تسلم محمد بوهارى، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم الخميس، أوراق اعتماد إيهاب عوض، سفيرًا فوق العادة مُفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وجرت مراسم الاستقبال بمقر القصر الرئاسى بالعاصمة النيجيرية أبوجا.





وأعرب السفير إيهاب عوض عن سعادته البالغة بحفاوة استقبال الرئيس النيجيرى، مُثمناً مُجمل ما يربط بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن من علاقات تاريخية مُمتدة، ومؤكداً على تطلعه للعمل مع الحكومة النيجيرية بشكل وثيق لخدمة المصالح والأهداف المُشتركة بين الدولتيّن والدفع بها إلى آفاق أرقى على المستويات كافة، لتحقيق تطلعات الشعبيّن الشقيقيّن نحو التنمية المُستدامة والرخاء، فضلاً عن التعاون الثٌنائى مع نيجيريا فى مجالات مُكافحة الإرهاب والتعاون الفنى ونقل الخبرات. يذكر أن العلاقات المصرية النيجيرية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة على ضوء علاقات التفاهم التى تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بنظيره النيجيرى، وحرص مصر على تعزيز العلاقات مع نيجيريا، والتى تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتنسيق والتكاتف بين الدول الإفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الرئيس النيجيرى يتسلم أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد بأبوجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.