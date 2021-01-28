خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات لمدة 6 أيام 

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الحمعة 29 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير 2021.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:

الجمعة

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة

أمطار متوسطة على مناطق من المنوفية والشرقية على فترات متقطعة

أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5-3 متر

السبت

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

ومن يوم الأحد وحتى الثلاثاء 2 فبراير تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد استقرارا وارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

الأربعاء

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.