غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين لمدة 3 أيام بدء من غد الجمعة.. اعرف السبب

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكباري المشاه التي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية وبوابة خوفو بحدائق الأهرام وبوابه احمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم والذي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فانه سيتم البدء في رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهي (الجسم المعدني للكوبري) الخاصة بعدد 3 كباري مشاه بالمواقع المشار اليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصه بكل كوبري.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين (كل اتجاه على حدا) لمده ثلاث أيام وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 29/1/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 31 /1 /2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.





ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد اعدت التحويلات المروريه اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالي:

اولا. (في أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط)

سيتم غلق طريق الفيوم امام حركه سير المركبات في هذا الاتجاه تحديدا من امام فتحه الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابه احمس على أن يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية إلى الاتجاه الاخر (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركه السير الأصلية في هذا الاتجاه.

كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحه الدوران المشار اليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال ب كباري المشاة ثم العودة مره أخرى للاتجاه الاصلي لطريق الفيوم(القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية) من خلال السير بفتحه الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.

وأوضح انه فيما يخص حركه سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام فسوف يتم السير (إجباري يمينا) اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقه التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الأعمال بكباري المشاة ثم العودة مره أخرى للاتجاه الاصلي (طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم).





ثانيا. (في أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم)

فسوف يتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من امام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبري المشاة الأول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام بالطريق البطئ والعودة مره أخرى للاتجاه الاصلي بطريق الفيوم (القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم) بعد تجاوز مواقع أعمال كباري المشاة.

ثالثا: حركه سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي وترغب في الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية وميدان النصر وشارع الأهرام تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينه ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار اليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 م لتعمل كفتحه دوران مزدوجة.

وأشار محافظ الجيزة أن الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل حركه سير المركبات في بداية ونهاية التحويلة المرورية في الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسي فايبر ومحددات فسفوريه بالإضافة إلى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكافة وسائل الأمن الصناعي لضمان عدم التعارض والتداخل في اتجاهات السير والحفاظ على امن وسلامه المواطنين كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعه الحالة المرورية في أثناء الأعمال لتيسير الحركة المرورية.



