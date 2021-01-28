مستشار الرئيس: كل ما تصل كمية من لقاح كورونا سيجرى تلقيح الفئات...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إنه كل ما تصل كمية من لقاح فيروس كورونا سيجرى تلقيح الفئات الأولى مباشرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح عبر برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الفئات الأولى باللقاح الأطقم الطبية فى خط الدفاع الأول ضد كورونا، فى مستشفيات العزل والصدر والحميات، ويليها بعد ذلك الأمراض المزمنة.

وشدد على المواطنين بضروروة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قد صرح فى وقت سابق، إن تنوع مصادر اللقاحات الهدف منه الحصول على أكبر كمية ممكنة، مضيفًا أن كل اللقاحات المتاحة تؤدى نفس الغرض بلا استثناء.