نهى العمروسي عن ابنتها: "الأيقونة الحقيقية وراء الحركة النسوية لعام 2020

نهى العمروسي وابنتها- ارشيفية
دعمت الفنانة نهى العمروسي ابنتها نازلي كريم بشتى الطرق، قبل إطلاق سراحها وحتى اللحظة الراهنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية فيرمونت.
نهى العمروسي توجه رسالة للعالم عن ابنتها
أعادت العمروسي نشر صورة من مقال من إحدى الصحف الإيطالية، وترجمت جزءا مما جاء في المقال بالعربية: "يجب على النسويات المصريات الاعتراف بأن الأيقونة الحقيقية وراء الحركة النسوية لعام 2020 هي نازلي".
وتابعت العمروسي، قائلة: " فهي الشخص الذي يجب أن تكون صورته على كل شيء عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة ، هي التي خاطرت بكل شيء، يجب أن تكون هي الشخص الذي يصفق الجميع من أجله، والذي نتحدث عنه".
نازلي وقضية الفيرمونت
أكد طارق العوضي محامي نازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي، أن موكلته كانت شاهدة في قضية الفيرمونت، بناء على استدعاء من مكتب النائب العام، لافتًا إلى أن معظم الأنباء التي كانت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتجرمها كانت ليس لها أي أساس من الصحة، والتي من خلالها كون المجتمع صورة خاطئة عن ابنة نهى العمروسي.
أوضح العوضي، أن قضية الفيرمونت اتصلت بقضية أخرى ليس لها علاقة، ولكن جرت التحقيقات في اتهامات أخرى مع نازلي، حيث بدأت المتهمة تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، ومن ثم تم عرضها على مفتش الصحة ليعد تقريرًا مفصلًا عن حالتها.
وأشار التقرير، إلى أنها تحتاج إلى استشارة طبيب نفسي، وما إن جلس معها الطبيب أكثر من مرة ليؤكد أن الحالة التي وصلت لها نازلي لها نتائجها الخطيرة.
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