انباء عن اختطاف 38 مصري في ليبيا على أيدي عصابات إجرامية

تداولت عدد من المواقع الإلكترونية أنباء عن اختطاف 38 مواطن مصري في محيط مدينة بني وليد غرب البلاد بليبيا، وذلك على أيدي عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.. وفق مصادر ليبية.

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15 ألف دينار ليبي عن كل مصري مختطف في ليبيا مقابل الإفراج عنه

وأكدت المصادر التي تواصلت مع أحدى الصحف المصرية، أن العصابات تطالب بفدية للإفراج عن المصريين، موضحة أن هؤلاء المصريين قاموا بدخول ليبيا بطريقة غير شرعية، و ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر.

وأكدت الصحيفة المحلية أنها حصلت على نسخة من تسجيل صوتي لأحد عناصر العصابات الإجرامية الذي يساوم خلاله عائلة المحتجزين للحصول على فدية تقدر بـ 15 ألف دينار ليبي، عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم، وسط تلميحات لتورط عناصر أمنية تنتمى لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق في جرائم مع عصابات الهجرة الغير الشرعية.

عائلة المصريين المختطفين يناشدون حكومة الوفاق للإفراج عن أبنائهم

ومن جانبها ناشدت أسر المختطفين وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بضرورة التدخل لتحرير المصريين المحتجزين لدى عصابات الهجرة غير الشرعية غرب البلاد.

وشدد عائلات المصريين المحتجزين أن أبنائهم سافروا إلى ليبيا للبحث عن فرصة عمل لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد انتشار فيروس كورونا.

الداخلية المصرية حذرت سابقًا من السفر إلى ليبيا

وفي سياق متصل كانت الحكومة المصرية حذرت المواطنين المصريين في عدة بيانات من السفر إلى ليبيا، وذلك حرصًا على سلامة المصريين وذلك في ضوء تصاعد وتيرة العنف والتطورات الراهنة على الأراضي الليبية، وتداعيات هذا الموقف الخطير على المواطنين المصريين.

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فيما تبذل وزارة الخارجية المصرية على مدار السنوات الست الماضية جهد كبير لتوفير أقصى درجات الحماية والتأمين والعمل على إجلاء أو إعادة من يرغب من أبناء الجالية المصرية في العودة إلى البلاد وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

ولم ترد أي تفاصيل من أي جهة أخرى عن المصريين المختطفين في ليبيا حتى الآن.