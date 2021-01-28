زوج يشعل النيران في جسد زوجته بمساعدة والده بسبب كوب شاي

حالة من الرعب التي أنتابت قرية أزوالين بمحافظة الشرقية، بعدما خرجت إحدى السيدات من منزلها لتستغيث بجيرانها والنيران مشتعلة في كامل جسدها، ما بين الخوف والمساعدة وقف الجيران مكتوفي الأيدي.

بدموع منهمرة على وجنتيها أوضحت الأم، أن ابنتها نرمين تزوجت حديثًا من شاب مقيم بمدينة الحسينية، إلا أنها كانت تتعرض للعديد من الإهانات من قبل زوجها، ليحاول شقيقها أن يخلصها منه ولكنها رفضت واختارت البقاء بجوار زوجها متمنية أن يرزقها الله بأطفال منه لتبني أسرة.

وتابعت والدة الضحية، قائلة: "روحتلها زيارة في المستشفى معرفتهاش واغمى عليا بسبب منظرها والحروق اللي في جسمها.. نرمين عادتها بتصحى بدري تحضر الفطار لزوجها ووالده لان مافيش حد في البيت غيرها بعدما والده طلق مراته بقيت هي المسؤولة عن كل حاجة".

وأضافت، وبعد وضع الإفطار أمامهما وضعت الشاى على النار، قالت لزوجها "خد بالك من الشاى يا محمد"، وتوجهت إلى حظيرة المواشى لوضع الطعام للمواشى، وأثناء ذلك فوجئت بزوجها يتعدى عليها بالسب بألفاظ خادشة داخل الحظيرة، بسبب تأخرها فى إحضار الشاى، فحاولت الإستغاثة بحماها، وقالت له "انجدنى حسبى الله ونعم الوكيل ابنك هيموتنى قال له اقتلها ياولا" وقاما سويا بالتعدى عليها وإشعال النيران بها، وبعد خروجها للشارع تستغيث حاولا سويا إيهام الجيران أنها من قامت بإشعال النيران فى نفسها".

أم الضحية تكشف تفاصيل الجريمة

ولفتت الأم، إلى أن نجلتها لم تتهمه فى البداية لخداعه لها أثناء نقلها للمستشفى وتهديدها بالطلاق فى حالة الزج باسمه ووالده بمحضر الشرطة، فخشيت من الطلاق وخاصة من عادات الريف فى حالة طلاق المرأة تعانى نفسيا من المعاملة والنظر لها أنها مطلقة.

وبعد أسبوع من تواجدها فى المستشفى وبدأت تستجيب للعلاج، أصيبت بحالة نفسية سيئة لعدم زيارة زوجها لها بالمستشفى، بعدما تأكد من عدم اتهامها له وتم إخلاء سبيله من النيابة بناء على أقوالها، وبدأ يتهرب من زيارتها مما أثر فى نفسيتها، واعترفت لشقيقتها المقيمة معها بما حدث والتعذيب الذى تعرضت له على يد زوجها وخوفها إبلاغ أسرتها خوفا من طلاقها منه.

طالبت الأم بحق نجلتها، وبعدما جهزت جميع ما يثبت اعتداء الزوج على ابنتها حتى الموت، لتبدأ النيابة تحقيقتها في القضية.