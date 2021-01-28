علي زين: "احنا عملنا كل حاجة ودي إرادة ربنا"

حرص علي زين نجم منتخب مصر الأول لكرة اليد على توجيه رسالة لمحبي وجماهير المنتخب المصري، وذلك بعد خروج مصر المشرف أمس أمام منتخب الدنمارك ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

وكتب علي زين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: " كان نفسنا كمنتخب نحقق حاجة أكبر من اللى حققناها .. إحنا إدينا كل حاجة عندنا .. وكل ذرة مجهود علشان نوصل لحلمنا ده ..و للأسف محصلش و فى الأول و فى الأخر إرادة ربنا .. إتعلمنا كتير من التجربة دى و إستفادنا جدا مع بعض كمنتخب على المستوى الجماعى و كلاعيبة على المستوى الفردى .. مستقبل مصر فى كرة اليد مشرق بإذن الله و نوعدكم بأداء أحسن فى اللى جاى بإذن الله".

وخرج منتخب مصر أمس من دور الثمانية بمونديال اليد، بركلات الترجيح أمام المنتخب الدنماركي بطل العالم وحامل كأس البطولة، بعدما وصلت المباراة مرتين للوقت الإضافي، وانتهيا بالتعادل لتنتهي المباراة بالنهاية 39-38.

ويخطط الاتحاد المصري لكرة اليد إثقامة احتفال كبير لتكريم منتخب مصر ولاعبيه بعد الأداء المشرف الذي ظهروا به خلال البطولة، وحتى المباراة الأخيرة.

يذكر أن منتخب مصر دخل المباراة بقائمة تضم كلا من:

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار– يحيى خالد – أحمد الأحمر - علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – محمد سند – أحمد مؤمن – محمد ممدوح هاشم - عمر الوكيل – أحمد مؤمن – سيف الدرع – إبراهيم المصري – وسام نوار.

بينما دخل المنتخب الدنماركي المباراة بقائمة مكونة من:

مايكل هانسن- مورتن أولسن- لاسي أندرسون- نيكولاج أوريس- جاكوب هولم-ماسيس- سيمون هالاد - نيكولاس لاندن- كيفين مولر- ماجنوس لاندن - إيميل جاكوبسون- أندريس - ماجنوس سوجستراب – لاسي – هنريك - ميدس مينش.