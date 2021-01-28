5 كواكب تؤدي رقصة كونية.. في ظاهر طبيعية نادرة الحدوث

في ظاهرة كونية نادرة الحدوث، أظهر التلسكوب الفضائي الأوروبي "كيوبس"، أن خمسةً من الكواكب الخارجية البعيدة عن المجموعة الشمسية تتحرك بطريقة منتظمة ومتناسقة، وصفها البعض كما لو كانت تؤدي رقصة كونية طبيعية فريدة من نوعها، وذلك وفق لدراسة حديثة.

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5 كواكب تتحرك بانتظام وقتي شديد الدقة

ونشرت وسائل إعلام عالمية اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، أن تلك الظاهرة لم تحدث من قبل حيث لم يسبق أن رُصدت لدى النجوم تلك الحركات، الأمر الذي يدعو تنوعها إلى مراجعة النظريات المتعلقة بتكوينها.

وكان تلسكوب "كيوبس" رصد هذه الكواكب، التي سميت خارجية لأن وجودها خارج المنظومة الشمسية، تدور على المستوى نفسه حول نجمها "تي أو آي-178" بانتظام وقتي شديد الدقة، على بعد نحو 200 سنة ضوئية من الأرض.

كواكب الرقصة الكونية تتبع سلسلة الرنين لعالم الفلك لابلاس

وتتبع هذه الكواكب حركة "سلسلة الرنين" التي اكتشفها عالم الفلك لابلاس في نهاية القرن الثامن عشر مع ثلاثة من أقمار المشتري، وتبيّن "لابلاس" أن الوقت الذي تستلزمه دورة واحدة لكوكب غانيميد، وهو الأبعد، ينفّذ فيه الكوكب الأقرب يوروبا دورتين، في حين أن كوكب آيو، الأكثر قربًا من المشتري، ينفذ أربعًا.

دورة الكوكب الأول من السلسلة حول النجم تستغرق 3أيام

يذكر أن الحركة الميكانيكية تنطبق نفسها على "تي أو آي-178"، فدورة الكوكب الأول من السلسلة حول النجم تستغرق نحو ثلاثة أيام، في حين أن الكواكب التالية، وكلّ منها أبعد من سابقتها، تحتاج تباعًا إلى ستة أيام ثم عشرة فخمسة عشر، وأخيراً عشرين، ويتناسق اصطفاف بعضها بانتظام، ويعبّر فيلمًا تحريكيًّا عن الظاهرة ترافق فيه الموسيقى حركة هذه الكواكب، وثمة كوكب خارجي سادس وهو الأقرب إلى النجم، يدور بسرعة كبيرة جدًّا غير متناسقة مع الكواكب التالية.

معد الدراسة يؤكد: لا نعرف سوى خمسة منظومات أخرى التي تعمل هكذا

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة "أسترونومي أند أستروفيزيكس" عالم الفلك في مرصد جامعة جنيف أدريان ليليو "لا نعرف سوى خمسة منظومات أخرى تعمل وفق هذه الآلية" التي تتناسق فيها مجموعة من الكواكب الخارجية في تناغم مداري حول نجمها.

استمرار المراقبة على تليسكوب "كيوبس"

ومن المفترض أن تتواصل المراقبة بواسطة التلسكوب "كيوبس" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي وُضِع في مدار الأرض شهر ديسمبرعام 2019 ، بهدف تحديد مواصفات أولى للكواكب من خارج المجموعة الشمسية، في انتظار استخدام خَلَفه المستقبلي التلسكوب "هابل" الذي سيُطلَق خلال السنة الجارية، ويملكه جيمس ويب.